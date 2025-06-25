В Новосибирской области женщина обокрала бывшую свекровь с помощью гадалки

Под Новосибирском невестка получила срок за кражу денег у своей свекрови

Под Новосибирском невестка попала под суд за кражу денег у бывшей свекрови, сообщает сообщество судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте».

В октябре 2023 года Анастасия С. оказалась в доме у своей бывшей свекрови в деревне Красноярка. В какой-то момент хозяйка попросила гостью помочь ей с переводом денег через мобильный банк — женщина пояснила, что собирается воспользоваться услугами гадалки.

Анастасия согласилась и, воспользовавшись случаем, перевела со счета матери экс-супруга на свой счет 50 тыс. рублей, а на следующий день сняла эти деньги с карты и потратила. В отношении женщины возбудили уголовное дело о краже с банковского счета.

Венгеровский районный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на полтора года условно, в течение года она будет находиться на испытательном сроке.

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