Россиянам объяснили, как должны оплачивать работу за отпускников

Работа, которую сотрудник выполняет за ушедшего в отпуск коллегу, должна оплачиваться дополнительно. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, перед этим важно заключить соответствующее соглашение, в котором будет прописан объем дополнительных задач, период, за который их выполнят, а также размер доплаты. Юрист уточнила, что последний можно установить по договоренности между работодателем и работником.

«Важно понимать, что последний может выполнять работу отпускника и после окончания своего трудового дня. В таком случае это уже считается совместительством и требует заключения другого трудового договора, где должен быть указан размер оплаты пропорционально потраченному времени», — добавила Яковлева.

Эксперт уточнила, что такая работа не должна превышать половины нормы основного рабочего дня.

Результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что почти каждый пятый опрошенный россиянин (18%) тревожится в отпуске из-за денег.

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