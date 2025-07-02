В Нижнем Тагиле ищут двух детей, сбежавших от своего опекуна

Брат и сестра сбежали от опекуна и пропали в Нижнем Тагиле

Брат и сестра сбежали от опекуна в Нижнем Тагиле, сообщили в полиции города.

Недавно опекун 13-летней Екатерины и 12-летнего Павла Маркеловых обратился за помощью к правоохранителям. По его словам, дети находились в районе улицы Тимирязева, когда убежали в неизвестном направлении. Домой они так и не вернулись. О возможных причинах побега несовершеннолетних не сообщается.

Начались поиски. Ориентировки получили все сотрудники территориальных отделов полиции и дежурные наряды. Сейчас правоохранители устанавливают круг общения подростков и просят всех, кто видел детей и знает их местонахождение, обратиться в МУ МВД России «Нижнетагильское».

До этого в Таганроге школьник обиделся на родителей и сбежал из дома. Выяснилось, что перед исчезновением 11-летний ребенок поссорился с отчимом, решил проучить взрослых, собрал вещи и ушел. Обнаружить беглеца удалось спустя сутки, он познакомился с мужчиной и ночевал в люке на теплотрассе. Противоправных действий в отношении мальчика новый знакомый не совершал.

Ранее в Тюмени 13-летний мальчик сбежал от матери из-за побоев и угроз и попал в больницу.