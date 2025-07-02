На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Тагиле ищут двух детей, сбежавших от своего опекуна

Брат и сестра сбежали от опекуна и пропали в Нижнем Тагиле
true
true
true
close
МУ МВД России «Нижнетагильское»/VK

Брат и сестра сбежали от опекуна в Нижнем Тагиле, сообщили в полиции города.

Недавно опекун 13-летней Екатерины и 12-летнего Павла Маркеловых обратился за помощью к правоохранителям. По его словам, дети находились в районе улицы Тимирязева, когда убежали в неизвестном направлении. Домой они так и не вернулись. О возможных причинах побега несовершеннолетних не сообщается.

Начались поиски. Ориентировки получили все сотрудники территориальных отделов полиции и дежурные наряды. Сейчас правоохранители устанавливают круг общения подростков и просят всех, кто видел детей и знает их местонахождение, обратиться в МУ МВД России «Нижнетагильское».

До этого в Таганроге школьник обиделся на родителей и сбежал из дома. Выяснилось, что перед исчезновением 11-летний ребенок поссорился с отчимом, решил проучить взрослых, собрал вещи и ушел. Обнаружить беглеца удалось спустя сутки, он познакомился с мужчиной и ночевал в люке на теплотрассе. Противоправных действий в отношении мальчика новый знакомый не совершал.

Ранее в Тюмени 13-летний мальчик сбежал от матери из-за побоев и угроз и попал в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами