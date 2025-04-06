В Тюмени 13-летний мальчик сбежал от матери из-за побоев и угроз и попал в больницу

Подросток сбежал от матери из-за побоев и уже четыре года живет на улице в Тюмени

В тюменской больнице нашли 13-летнего подростка, который с 2021 года не живет дома, откуда сбежал из-за постоянных побоев. Его историю рассказывает aif.ru.

Мальчик Паша (имя изменено) встретился с журналистом издания в марте и объяснил, что оказался на улице из-за матери, которая злоупотребляла алкоголем, угрожала ему психбольницей и регулярно избивала.

О происходящем в семье знали окружающие, а одна из соседок стала подкармливать Пашу и заступалась за него, но однажды сама попала под горячую руку его матери.

«Все из-за того, что соседка обратилась в Следственные комитет РФ насчет нашей семьи. Тогда маму к ответственности не призвали, хотя у соседки были серьезные травмы», — рассказал мальчик.

В итоге ему пришлось уйти из дома, он ночевал в круглосуточных заведения и даже нашел подработку.

«Меня только бабушка иногда пускает, ну там поесть или еще что», — сообщил Паша.

Недавно стало известно, что подросток попал в медучреждение. Причину его госпитализации в региональном департаменте соцразвития назвать отказались, сославшись на врачебную тайну.

«В настоящее время несовершеннолетний находится в учреждении отрасли здравоохранения. После выписки будет решен вопрос дальнейшего жизнеустройства ребенка», — отметили в ведомстве.

Ранее 13-летняя школьница из Ленинградской области сбежала от матери и попала в реанимацию после падения с высоты.