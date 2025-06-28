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Ученые совершили прорыв в диагностике эпилепсии у собак

JVIM: новый опросник позволил выявлять эпилепсию у собак с точностью 96,5%
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Варвара Гертье/РИА Новости

Международная группа ученых из Германии и Финляндии создала новый метод диагностики эпилепсии и других неврологических расстройств у собак. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Veterinary Internal Medicine (JVIM).

Эпилепсия остается самым распространенным хроническим неврологическим заболеванием у собак, часто имеющим генетическую природу. Однако ее симптомы легко спутать с проявлениями дискинезии или других расстройств.

Новый опросник, основанный на анализе данных более 600 собак 96 пород, решает эту проблему. Владельцы животных смогли точно описать приступы в 90,1% случаев, а при использовании видеоматериалов точность возросла до 96,5%.

Особую ценность метод представляет для генетических исследований и разработки персонализированного лечения. Он уже доступен ветеринарам и исследователям по всему миру и может стать ключевым инструментом в борьбе с неврологическими заболеваниями у животных.

«Теперь мы можем точнее определять породные особенности течения болезни, что открывает новые возможности для терапии», — уточнили авторы работы.

Это особенно важно для таких состояний, как «синдром оборотня», при котором у собак наблюдаются острые неврологические симптомы.

Ранее ученые назвали признаки диабета у собак и кошек.

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