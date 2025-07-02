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Врач рассказала, чем можно заменить соль в рационе

Врач Драпкина: соль в рационе можно заменить на лимонный сок
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Вместо соли, чтобы сократить ее потребление, для заправки блюд можно использовать лимонный сок, сушеный или тертый имбирь, пряные травы, сушеный лук и чеснок. Об этом kp.ru рассказала главный терапевт Минздрава, директор НМИЦ профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина.

По ее словам, со временем вкусовые рецепторы приспособятся к меньшему количеству соли. Она подчеркнула, что ее избыток в рационе является одной из главных причин развития многих болезней, в том числе гипертонии, инфаркта и инсульта. Врач отметила, что наибольшее количество соли поступает в организм из готовых продуктов — колбас, чипсов, консервированных овощей и соусов.

«Только 20% соли добавляется во время приготовления пищи или за столом. Остальное скрыто в обработанных продуктах и продуктах животного происхождения», — уточнила Драпкина.

Она также посоветовала выбирать продукты с пометкой «без соли» или «с низким содержанием натрия» или готовить еду самостоятельно.

Автор книги «Мифы и легенды гастроэнтерологии», кандидат медицинских наук, опытный врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов до этого говорил, что чрезмерное потребление соленой еды может привести к опасным последствиям для здоровья.

Ранее россиянам рассказали о пользе соли для стирки вещей.

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