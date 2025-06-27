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В России могут ввести отпуск для отцов с повышенным пособием

Юрист Курбаков: в России хотят ввести отпуск для отцов с повышенным пособием
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Andrii Medvediuk/Shutterstock/FOTODOM

В России призвали ввести отцовский отпуск с повышенным пособием, соответствующее предложение Общественная организация «Отцы рядом» направила председателю Комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной. Об этом Life рассказал юрист, председатель организации Иван Курбаков.

По его словам, авторы идеи хотят внести изменения в Трудовой кодекс и ввести отпуск для отцов продолжительностью от одного до трех месяцев с повышенным пособием. Его размер может составить 60-80% от заработка, но не ниже двух МРОТ. Кроме того, мужчинам хотят предоставить право на дополнительные оплачиваемые выходные.

Кроме того, в предложении содержатся меры по изменению социальных стереотипов. Для этой цели предлагается разрабатывать государственную программу популяризации ответственного отцовства и внедрять гибкие корпоративные практики для работающих отцов.

23 июня организация «Отцы рядом» направила в Администрацию Президента, Росмолодежь и профильные комитеты Госдумы предложение создать образовательные курсы для молодых отцов, в рамках которых будут, в том числе, проводиться практические тренинги по разрешению семейных конфликтов с участием детей.

Ранее сообщалось, что российским отцам планируют разрешить брать оплачиваемый декретный отпуск.

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