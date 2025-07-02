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Почти половина россиян ожидает улучшения жизни в стране

ФОМ: 41% россиян ждут улучшения жизни в стране за пять лет
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Почти половина (41%) опрошенных граждан ожидают повышения уровня и качества жизни в России в ближайшие три-пять лет. Такие данные следуют из опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Опрос охватил жителей 97 населенных пунктов в 51 регионе России. Исследование провели с 30 мая по 1 июня 2025 года среди 1500 респондентов.

Особенно оптимистично оказалась настроена молодежь: среди граждан 18-30 лет таких надежд придерживается 51%. Каждый пятый опрошенный (21%) полагает, что условия жизни останутся на нынешнем уровне. Ожидают ухудшений 15% участников опроса. Затруднились с ответом 23% респондентов.

При оценке личных перспектив россияне оказались еще более оптимистичны. Почти половина (48%) уверены, что их собственная жизнь и жизнь их семей в ближайшие годы станет лучше. В возрастной группе до 30 лет эта доля достигает 75%.

Еще 22% респондентов не ожидают значительных изменений в своем уровне жизни, а 7% прогнозируют ухудшение. Каждый четвертый (23%) не смог предположить, как изменится их личное благосостояние в указанный период.

Ранее стало известно, сколько денег надо молодым россиянам для финансовой защищенности.

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