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Власти республики Алтай объявили 3 июля нерабочим днем

Турчак объявил день образования республики Алтай нерабочим днем для жителей
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Пресс-служба «Единой России»

День образования республики Алтай, который отмечается 3 июля, будет нерабочим праздничным днем. Об этом объявил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Нерабочий день объявлен для организаций, которые финансируются за счет регионального бюджета. Нашим муниципалитетам и их подведам также рекомендовано объявить этот день нерабочим», — написал Турчак.

По его словам, это не распространяется на экстренные службы, предприятия жизнеобеспечения, а также правительство региона, которые продолжат работу.

Турчак отметил, что со следующего года день образования республики Алтай будет нерабочим днем на постоянной основе. Для этого подготовят соответствующую законодательную базу — планируется внести поправки в закон региона о праздничных и памятных днях, добавил чиновник.

1 июля Минтруд РФ показал проект календаря праздничных дней на 2026-й. В следующем году новогодние каникулы продлятся 12 дней. На майских праздниках россияне будут отдыхать с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Также их ждут длинные выходные 21–23 февраля, 7–9 марта и 12–14 июня. День народного единства в 2026-м выпадает на среду и тоже будет нерабочим.

Ранее в Госдуме раскритиковали идею увеличить новогодние праздники до 12 дней.

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