«Нецелесообразно»: в Госдуме раскритиковали идею увеличить новогодние праздники до 12 дней

Предложение увеличить новогодние праздники в 2026 году до 12 дней сомнительно и нецелесообразно во время проведения военной операции России на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Максим Иванов, отметив, что предприятия должны «наращивать темпы производства», а не останавливаться.

«Инициатива — это дело каждого. Я говорил, что в условиях, когда проходит специальная военная операция, а наши вооруженные силы нуждаются в современном оружии и прочее, которое выпускается на наших военных предприятиях, вот эти выходные, когда некоторые предприятия останавливаются, мне кажутся нецелесообразными. А то, что людям надо когда-то отдыхать — я предлагал все-таки, если уж отдыхать, то на майские праздники, когда люди идут сажать картошку. А здесь все зависит от правительства. Если решит так, что все-таки у нас все хорошо в экономике и нам не нужно наращивать темпы производства, может быть, и нужны такие выходные. Честно говоря, в условиях СВО такая инициатива выглядит сомнительно, с моей точки зрения», — сказал он.

23 июня глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в 2026 году правительство РФ может за счет выходных сделать новогодние праздники с 31 декабря по 11 января. Он сообщил, что 31 декабря этого года будет нерабочим днем, а официально праздники продлятся с 1 по 8 января. Поскольку они заканчиваются в четверг, первый рабочий день в новом году выпадает на пятницу, 9 января, который «было бы логичным сделать выходным». По мнению депутата, с учетом нынешнего уровня тревожности и стресса у людей должна быть возможность «нормально отдохнуть».

До этого депутат Максим Иванов заявлял, что новогодние праздники, которые обычно растягиваются на неделю или более, следует сократить максимум до трех дней.

Ранее в России предложили отменить каникулы в январе и мае.