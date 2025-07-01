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Бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова объявили в розыск

МВД: бывший топ-менеджер Центрального банка Дмитрий Рубинов объявлен в розыск
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Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере бывший топ-менеджер Центрального банка РФ Дмитрий Рубинов объявлен в розыск. Об этом со ссылкой на МВД России сообщает РИА Новости.

В карточке розыска говорится, что Рубинов разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом не раскрывается, по какой именно статье бывший топ-менеджер объявлен в розыск.

30 июня сообщалось, что Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте Рубинова.

По данным следствия, Рубинова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, в 2020 году Рубинов организовал преступную группу, участники которой, переодевшись в полицейских, похитили жену, дочь и двухлетнего ребенка бизнесмена Максима Пивоварова. По версии следствия, это было сделано для давления на предпринимателя с целью завладения активами на 6 млрд рублей, выведенными из якутского банка «Таатта».

Ранее бывшему банкиру Пугачеву вынесли приговор за хищение 28 млрд руб.

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