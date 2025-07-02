В Суэцком заливе затонула буровая платформа

Морская буровая платформа затонула в Суэцком заливе, в результате чего погибли четыре человека, еще шесть пропали без вести. Об этом сообщает египетская газета Al Masry Al Youm.

По ее данным, инцидент произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море, когда установку буксировали три судна. В настоящее время спасен 21 член экипажа.

Египетская нефтяная компания OSOCO сообщила министерству нефти и минеральных ресурсов Египта, что речь идет о платформе Adam Marine 12.

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