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Британка переплыла Атлантический океан на лодке, установив три мировых рекорда

UPI: британка пересекла Атлантику на лодке, установив 3 рекорда
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Guinness World Records

Британка Зара Лаклан стала самым молодым человеком в истории, совершившим одиночное путешествие на весельной лодке из Европы в Южную Америку, преодолев 7000 км по Атлантическому океану, пишет UPI. За это она была занесена сразу в трех номинациях в Книгу рекордов Гиннесса.

21-летняя Леклан стартовала из Лагоса, Португалия, на своей лодке и за 97 дней, 10 часов и 20 минут достигла берегов Кайенны, столицы Французской Гвианы. Таким образом, она стала первой женщиной, пересекшей Атлантику на веслах с материка на материк, а также самой молодой спортсменкой и самым молодым человеком, совершившим подобное одиночное плавание.

Во время путешествия Зара гребла не менее 17 часов в день и спала фрагментами не дольше 90 минут за один раз. Несмотря на тяжелые условия, она заявила, что ожидала гораздо большего страха перед испытанием.

«Это — не для всех, но я молода и знаю, что могу позволить себе так мало сна», — поделилась Зара своими впечатлениями.

Ранее в Китае установили рекорд по количеству дронов в световом шоу.

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