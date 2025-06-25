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В Китае установили рекорд по количеству дронов в световом шоу

OC: в Китае 11 787 дронов приняли участие в световом шоу, установив рекорд
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В Китае установили рекорд по количеству дронов в световом шоу, пишет Oddity Central.

В центре города Чунцин была организована самая масштабная в мире световая инсталляция с использованием дронов. В общей сложности 11 787 беспилотников одновременно поднялись в воздух, создавая на фоне ночного неба удивительные узоры, изображения и надписи. Это зрелище собрало более 100 тысяч зрителей, ставших свидетелями установления нового рекорда Гиннесса.

Чунцин, известный своими культурными и историческими традициями, представил в небе фигуры, вдохновленные китайской культурой: от ярких цветов до детализированных панорам города и его символов. Однако мало кто из присутствовавших мог представить себе объем подготовки, стоявший за этим шоу. Каждое движение дронов было тщательно рассчитано инженерами, чтобы обеспечить безупречное исполнение композиции. Перед главным событием команда провела множество репетиций и технических доработок.

Помимо зрелищности, мероприятие стало важным демонстрационным шагом для Чунцина, который стремительно развивается как центр разработки и производства дронов. Мероприятие продемонстрировало высокий уровень развития технологий управления воздушным пространством и координации больших групп дронов.

Ранее ребенок попал в больницу из-за упавших на него с неба дронов во время светового шоу.

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