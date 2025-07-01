Российский школьник умер после отравления в гостях у бабушки

В Омской области завели уголовное дело после смерти мальчика в гостях у бабушки

В Омской области два мальчика отравились, когда были в гостях у бабушки. Один из них умер.

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Инцидент произошел в Калачинске 28 июня. 13-летний школьник вместе с пятилетним братом гостили у бабушки, когда оба почувствовали недомогание. По информации РИА Новости, 30 июня старший из детей умер. Это случилось до приезда скорой помощи. Младшего мальчика доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование находится под контролем областной прокуратуры.

Ранее в Саратовской области двухлетний ребенок попробовал ягоды и умер.