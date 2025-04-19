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В деле о поставке некачественных бронежилетов появилась новая статья

РИА: статья о легализации средств появилась в деле о некачественных бронежилетах
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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Новая статья появилась в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для министерства обороны России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальные судебные документы.

Речь идет о производстве, которое в феврале текущего года было начато против двух лиц за легализацию похищенных денежных средств. Его соединили с уголовным делом, фигурантами которого являются генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко. Первых двух обвиняют в крупном мошенничестве и даче крупной взятки. Последнему вменяют только мошенничество.

Из судебных документов следует, что Есипов и Антонова и еще один фигурант Вячеслав Портянников ранее признали вину по уголовному делу.
Все, кроме Портянникова, находятся под стражей. В конце ноября его отпустили под домашний арест.

По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.

Ранее суд арестовал имущество родных фигурантов дела о бракованных бронежилетах.

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