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91-летний россиянин отправился в лес за земляникой и пропал

В Мордовии полиция шесть часов искала в лесу 91-летнего сборщика земляники
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Telegram-канал МВД Медиа

В Мордовии сотрудники полиции и волонтеры шесть часов искали 91-летнего мужчину, который ушел в лес на сбор земляники и заплутал. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Пенсионер из Сарова приехал на машине в район поселка Богино, оставил транспортное средство на опушке, а сам отправился в лес за ягодой. Через некоторое время пожилой мужчина потерял ориентир. Он несколько часов блуждал по лесу, пока его телефон не словил сигнал сотовой вышки. После этого пенсионер связался с сыном и попросил о помощи. Мужчина связался с правоохранительными органами, и те отправились на поиски сборщика.

«Сначала поисковики нашли автомобиль пенсионера, затем начали прочесывать лес. Им удалось объяснить мужчине, как ориентироваться: двигаться на север, используя солнце. Несмотря на усталость и отсутствие воды, он последовал совету», — рассказали в ведомстве.

К десяти вечера пенсионера обнаружили в двух километрах от его автомобиля. В МВД отметили, что мужчина успел набрать ведро земляники.

В поисковой операции принимали участие сотрудники отделения полиции «Темниковский» и волонтеры отряда «Рысь».

Ранее в Подмосковье спасатели нашли 90-летнего грибника, у которого отказал GPS-трекер.

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