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В посольстве России в Астане объяснили заторы на границе с Казахстаном

Посольство объяснило заторы на границе с Казахстаном желающими въехать в Россию
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Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, новости»

Задержки на границе Казахстана и России не вызваны новыми правилами въезда в Россию или требованием предъявить QR-код для пересечения границы. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в Астане.

Согласно заявлению диппредставительства, увеличение времени ожидания для пересечения границы на пункте пропуска «Жайсан» вызвано наплывом желающих въехать в Российскую Федерацию. В посольстве указали, что в период сезонного увеличения пассажиропотока российские пограничники работают более усиленно, чтобы ускорить проверку на границе.

По информации диппредставительства, сообщения о задержках на границе из-за эксперимента по новым правилам въезда в Россию с 30 июня 2025 года не подтвердились. Там уточнили, что участие в эксперименте добровольное, поэтому незаполненное заявление о въезде не мешает пограничному контролю.

30 июня Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что жители Оренбургской области пожаловались на «транспортный коллапс» на границе с Казахстаном. При этом водители обращали внимание на большое количество машин из стран Средней Азии.

Ранее импортеры товаров назвали самые недружественные страны на границе с Россией.

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