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ВСУ совершили массовую атаку дронами по ЛНР

Пасечник: силы ПВО сбили 35 дронов ВСУ над ЛНР
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Reuters

Украинские войска ночью провели массированную атаку дронами по Луганской народной республике (ЛНР), сообщает глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории Луганской Народной Республики. До 40 дронов зафиксировано в небе над нашими городами, силами ПВО сбито 35 вражеских БПЛА», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, обломки беспилотников упали на частный сектор в Луганске, а также на территорию нефтебазы, ранение получила местная жительница.

Кроме того, под ударом оказались жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците. В Петровском городского округа Красный Луч поврежден участок железнодорожного полотна. В Сватово удар пришелся по поликлинике, пострадавших нет.

До этого губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области.

Ранее в Брянске в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека.

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