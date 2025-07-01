ВСУ совершили массовую атаку дронами по ЛНР

Украинские войска ночью провели массированную атаку дронами по Луганской народной республике (ЛНР), сообщает глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории Луганской Народной Республики. До 40 дронов зафиксировано в небе над нашими городами, силами ПВО сбито 35 вражеских БПЛА», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, обломки беспилотников упали на частный сектор в Луганске, а также на территорию нефтебазы, ранение получила местная жительница.

Кроме того, под ударом оказались жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците. В Петровском городского округа Красный Луч поврежден участок железнодорожного полотна. В Сватово удар пришелся по поликлинике, пострадавших нет.

До этого губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области.

Ранее в Брянске в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека.