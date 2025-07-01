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В АТОР прокомментировали проблемы с оплатой у россиян в приложении Letim

АТОР опровергла проблемы у россиян с оплатой в приложении Letim в Турции
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Global Look Press

Приложение Letim в Турции работает, оплата у россиян проходит, проблем нет. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В заявлении отмечается, что попробовали совершить оплату, которую удалось успешно произвести.

Letim — цифровой кошелек, который позволяет пополнить баланс со своего банковского счета и совершать покупки и оплачивать услуги в Турции.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что платежная система Letim стала недоступна в Турции для россиян. По словам туристов, они не могут войти в приложение, снять деньги в турецких банкоматах, а также не могут пополнить счет с российских карты. Новые пользователи жалуются, что не могут пройти регистрацию на этапе идентификации лица, приложение просто не работает.

В январе чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал, что санкции против России создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции.

Ранее сообщалось, что банки Турции перестанут выдавать карты MasterCard.

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