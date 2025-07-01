Полярные крачки 20 раз клюнули туристку и загнали ее в церковь

Daily Mail: в Британии туристке пришлось укрыться в церкви от полярных крачек

Полярные крачки 20 раз клюнули туристку в Британии и загнали ее в церковь, пишет Daily Mail.

Сара Джейн Шофилд и ее муж Филипп отправилась в поездку на остров Иннер-Фарн, чтобы понаблюдать за тупиками. Однако их путешествие обернулось неожиданной встречей с местными обитателями — полярными крачками, которые напали на туристов не менее чем 20 раз.

Сара рассказала, что им были даны четкие указания двигаться только по тропинкам, не шуметь и держать головы опущенными, чтобы не беспокоить птиц и не наступить на птенцов. Однако, как только она попыталась сделать фотографию крачки и ее детеныша вблизи, птица резко бросилась в атаку.

«Когда я снова подошла ближе, они набросилась на меня. Мне пришлось укрыться в церкви!» — поделилась Сара.

Несмотря на интенсивные атаки, серьезных травм пара не получила. По словам Сары, они были готовы к такому развитию событий.

«Удары птиц были довольно резкими, но мне помогла шапка и капюшон куртки», — добавила она.

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