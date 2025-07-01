В российском регионе под суд пойдет женщина, оскорбившая участников «Бессмертного полка»

В Кемеровской области перед судом престанет местная жительница, обвиняемая в реабилитации нацизма. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Кузбассу на официальном сайте.

«По версии следствия, 9 мая 2024 года, находясь у себя дома по улице Ворошилова в городе Кемерово, просматривая новостную ленту в социальной сети, фигурантка прочла новость о том, что в Кузбассе более 100 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», под которой публично разместила комментарий, оскорбляющий память защитников Отечества»‎, — сказано в сообщении ведомства.

Женщине предъявили обвинение по надлежащей статье УК РФ.

На сайте региональной прокуратуры говорится, что фигурантку уже привлекали к ответственности за дискредитацию российской армии. Тогда женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей, рассказали правоохранители.

Вину по статье о реабилитации нацизма, как отмечается, она не признала. Ей грозит до пяти лет колонии. Дело рассмотрит Кемеровский областной суд.

Жителя Петропавловска-Камчатского заподозрили в реабилитации нацизма из-за комментария.