Скорпион ужалил пассажирку, забиравшую багаж в аэропорту по прилете из Мексики

Скорпион атаковал женщину, когда она забирала багаж в аэропорту Бостона, сообщает ABC News.

Инцидент произошел 2 марта в зоне выдачи багажа на таможне в аэропорту Логан в Восточном Бостоне. По данным полиции штата Массачусетс и службы скорой помощи, пассажирка, прилетевшая из Мексики, забирала свои вещи, когда скорпион внезапно ужалил ее в палец.

Пострадавшую экстренно доставили в ближайшую больницу. Власти не сообщили о ее состоянии после случившегося, также неизвестно, как скорпион оказался на ее сумке в аэропорту.

«Укусы скорпионов часто вызывают сильную боль и покраснение, но яд некоторых видов может вызвать тяжелое заболевание, поражающее сердце, нервную систему и другие органы. Проявления включают возбуждение, аритмию, кровотечение и другие нарушения свертываемости крови, панкреатит, неконтролируемые мышечные спазмы. У маленьких детей чаще развиваются неврологические симптомы, и им требуется срочное лечение», — отметили в Центре по профилактике и контролю заболеваний (CDC).

Ранее контрабандистки пытались провезти через границу редких змей в бюстгальтерах.