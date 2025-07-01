У экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова изъяли более 60 млн рублей

У экс-замглавы Минобороны Иванова изъяли более 60 млн рублей наличными и валюту

Следствие изъяло по месту жительства и в служебном кабинете бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова более 60 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил конфисковать у Иванова 58 миллионов рублей, найденные у него дома, а также 2,5 миллиона рублей, евро и доллары, найденные на рабочем месте.

Прения сторон по делу Иванова и второго обвиняемого, Антона Филатова, прошли в понедельник в закрытом режиме. Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима по итогам рассмотрения уголовного дела о растрате при покупке паромов для Керченской переправы в 2015 году. Тогда замминистра возглавлял АО «Оборонстрой», а Филатов руководил «Оборонлогистикой».

В середине марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Ранее Иванов заявил, что его есть за что судить.