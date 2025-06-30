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Ученые нашли слабое место вируса, вызывающего умственную отсталость у детей

Nature: раскрыт механизм проникновения опасного вида герпеса в клетки человека
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Американские ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга и Института иммунологии Ла-Хольи раскрыли новый механизм проникновения цитомегаловируса (ЦМВ) в клетки сосудов человека. Открытие поможет создать лекарство против вируса, который является основной инфекционной причиной врожденных дефектов у детей. Работа опубликована в журнале Nature Microbiology.

ЦМВ — это один из вирусов герпеса, который заражает большинство взрослых людей во всем мире. Обычно инфекция проходит бессимптомно, но если женщина заражается во время беременности, вирус может серьезно навредить плоду, вызвать врожденную глухоту, умственную отсталость и другие патологии. Также ЦМВ опасен для людей с ослабленным иммунитетом, например, после трансплантации органов.

Ученые выяснили, что помимо уже известного механизма заражения через белок gH, вирус использует уникальный «ключ» — комплекс белков gH-UL116-UL141, который позволяет ему проникать в клетки сосудов и одновременно скрываться от иммунной системы. Исследователи назвали этот комплекс GATE. Его ранее не удавалось обнаружить, и это могло объяснять, почему попытки создать вакцину против ЦМВ были безуспешны.

«Если мы не знаем, каким оружием пользуется враг, нам трудно защититься», — пояснил один из руководителей работы профессор Джереми Камил из Университета Питтсбурга.

GATE открывает новые возможности для разработки вакцин и лекарств не только против ЦМВ, но и против других вирусов, например вируса Эпштейна-Барр или возбудителя ветрянки, которые могут использовать схожие механизмы для заражения клеток.

«Мы надеемся, что стратегии, направленные на блокирование комплекса GATE, помогут наконец победить ЦМВ и защитить детей от тяжелых последствий инфекции», — отметил соавтор исследования Крис Бенедикт из Института иммунологии Ла-Хольи.

Ранее ученые выяснили, что обычная бактерия изо рта способна предсказать прогрессирование рака головы и шеи.

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