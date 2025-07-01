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В Госдуме усомнились, что идея снизить брачный возраст в РФ будет реализована

Депутат ГД Останина: идея снизить в РФ брачный возраст вряд ли будет реализована
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Roman Motizov/Shutterstock/FOTODOM

Председатель комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Ридусом» прокомментировала предложение снизить брачный возраст в стране с 18 до 16 лет. По мнению парламентария, данная идея вряд ли будет реализовано.

«До 18 лет все граждане России — дети. Наша задача как депутатов заключается в том, чтобы сделать все возможное для получения детьми полноценного образования. Но очень трудно ребенку воспитывать другого ребенка, если мама будет сидеть за школьной партой», — пояснила Останина.

Она добавила, что данное предложение вступает в прямое противоречие с интересами подростков.

С идеей снизить возраст брака с 18 до 16 лет выступил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов, объяснив это ростом случаев подростковой беременности. Однако в Госдуме считают, что такое решение никак не отразится на демографии.

Ранее сообщалось, что в России эффективность компаний будут оценивать по количеству детей у работников.

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