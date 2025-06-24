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В России эффективность компаний будут оценивать по количеству детей у работников

Депутат Буцкая: в РФ составляется КПД-рейтинг по количеству детей у работников
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MilanMarkovic78/Shutterstock/FOTODOM

В России уже 2,3 млн компаний «оцифрованы» государством для включения в КПД-рейтинг, который составляется с учетом количества детей у сотрудников. В будущем лидеров этого рейтинга будут поддерживать — уже сегодня государство старается поощрять такие организации, рассказала НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Корпоративные правила напрямую влияют на демографию — так, например, некоторые компании выплачивают сотрудникам миллионные премии за рождение первого ребенка, отметила депутат. Многие организации разработали демографический стандарт, направленный на поддержку работников с детьми, в том числе — решение их жилищных вопросов. Уже сегодня государство активно поддерживает такие компании, подчеркнула Буцкая.

Сегодня, по ее словам, эти меры планируется масштабировать, создав специальный рейтинг, который будет учитывать демографические показатели.

«Буквально несколько дней назад на ПМЭФ был представлен в качестве пилотного, но работающего проекта, КПД-рейтинг компаний по поддержки демографии. Теперь у нас в рамках этого рейтинга оцифровано 2,3 миллиона компаний с точки зрения количества детей, которые есть у сотрудников», — пояснила парламентарий, напомнив, что также статистика рождаемости учитывается при оценке работы глав регионов.

Напомним, замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева до этого сообщила, что в России хотят ввести стандарт семейно-демографической политики и снизить налоговую нагрузку на компании, которые внедряют корпоративные программы по поддержке семей с детьми. Предполагается, что единый стандарт будет мотивировать руководителей компаний уделять особое внимание сотрудникам, имеющим семьи. На такие шаги идут уже многие российские организации — они предлагают молодым родителям выплаты за рождение детей, создают детскую комнату на работе, предлагают мамам расширение программы ДМС, компенсацию стоимости путевок на отдых для ребенка и так далее.

Ранее во ВЦИОМ назвали три способа повышения рождаемости в России.

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