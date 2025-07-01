Пьяный сельчанин изнасиловал девушку-подростка и получил срок

В Амурской области вынесли приговор сельчанину, который изнасиловал 16-летнюю девушку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд установил, что житель одного из сел, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил изнасилование несовершеннолетней девушки с применением насилия. Его действия квалифицировали по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Отмечается, что в этот момент насильник и жертва проживали вместе.

При вынесении решения суд учел смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние, сотрудничество со следствием, наличие иждивенцев и публичные извинения перед потерпевшей. Такие отягчающие обстоятельства как алкогольное опьянение и совместное проживание и потерпевшей также приняли во внимание.

Мужчина приговорен к 8,5 года колонии строгого режима и обязан выплатить потерпевшей 400 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.

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