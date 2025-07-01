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Дочь фермера приехала на школьный выпускной верхом на корове

Daily Mail: в Англии школьница приехала на выпускной верхом на корове

Хлоя Фиттон из Болтона, дочь фермера, произвела настоящий фурор, появившись на школьном выпускном верхом на корове, пишет Daily Mail.

Семья привезла Хлою и ее корову на прицепе до парковки, расположенной рядом с местом проведения мероприятия — футбольным стадионом. После небольшого шествия по территории выпускница оставила корову по кличке Оазис и отправилась на саму церемонию.

«Все были в шоке. Никто не знал, что она приедет на корове», — рассказала мать выпускницы.

Этот поступок стал продолжением традиции, начатой ее старшим братом Томасом, который в 2022 году приехал на выпускной на желтом тракторе.

Хлоя — увлеченная помощница на ферме. Теперь она хочет начать обучение по специальности «сельское хозяйство» в колледже и надеется когда-нибудь взять управление семейной фермой в свои руки.

Ранее подросток пропал без вести после празднования выпускного в лесу.

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