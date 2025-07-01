Стало известно, как россияне будут отдыхать в новогодние и майские праздники в 2026 году

Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на следующий год. Об этом сообщает РИА Новости.

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года (12 дней). На майские дни жители России будут отдыхать шесть дней — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Россияне будут отдыхать по три дня на 23 февраля, 8 марта и на День России.

22 июня глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что в 2026 году правительство России может за счет выходных сделать новогодние праздники с 31 декабря по 11 января.

На прошлой неделе вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников предложил заменить длинные январские и майские каникулы в России шестью сокращенными рабочими неделями (по три рабочих дня). Он считает, что это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года. Кроме того, такой подход делает отдых регулярным, но управляемым и позволяет бизнесу планировать деятельность без длительных простоев.

Ранее россиянам рассказали, когда будут следующие длинные выходные.