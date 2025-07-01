Уральский суд арестовал еще одного фигуранта из Азербайджана по делу об убийствах

В Екатеринбурге арестовали еще одного азербайджанца по делу об убийствах

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Бакира Сафарова, четвертого фигуранта по делу об убийствах прошлых лет. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Уточняется, что слушанье проходило в закрытом режиме, представителей СМИ пустили только на оглашение.

«Сафарова Бакира заключить под стражу до 19 июля, в домашнем аресте отказать», — сказала судья.

Как писало агентство до этого, ссылаясь на пресс-службу Свердловского областного суда, для Бакира Сафарова следствие просило арест.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делам об убийствах прошлых лет — уроженцев Азербайджана с гражданством России. Двое задержанных — братья Сафаровы скончались. В СК заявили, что один из них умер в результате сердечной недостаточности, а причины смерти второго пока устанавливаются.

СМИ Азербайджана сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото гематом на телах Рамиля и Мухаммеда Сафаровых — свидетелей по тому же делу. Задержанный Аяз Сафаров был на суде с гематомой на лице, но заявил, что «упал еще до задержания».

Следствие считает, что задержанные причастны к убийству Юниса Пашаева в мае 2001 года возле кафе «Каспий» (оно принадлежит семье Сафаровых), к покушению на убийство Ширинова Ф.Б.о. в 2010 году и убийству в 2011 году гражданина Азербайджана Гаджиева И.Б.о. Мотивом всех убийств СК назвал раздел сфер влияния в бизнесе.

Ранее азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.