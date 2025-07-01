«Вполне готовы рожать»: психолог оценил идею снизить возраст для брака до 16 лет

С точки зрения физиологии женский организм в 16 лет уже готов к зачатию и рождению детей, однако с вопросами ответственности в этом возрасте дела обстоят еще не так хорошо, считает социальный психолог Алексей Рощин. Если молодые люди заводят семьи слишком рано, это приводит к плачевным ситуациям – часто они потом бросают своих детей, рассказал он НСН.

«С точки зрения физиологии организм к этому возрасту созрел, девочки вполне могут рожать, — убежден специалист. — Но с точки зрения социальной ответственности, это уже другой вопрос. Многие молодые люди сегодня рожают, но сами остаются детьми».

Если дети появляются в семьях у совсем юных родителей, то это приводит к тому, что они еще не готовы за них отвечать, часто бросают их или сдают в детские дома, предупредил психолог. Он подчеркнул, что снижение возрастных рамок для вступления в брак – это полное переламывание сегодняшней ситуации, при котором «развитие идет в другую сторону».

Сейчас наблюдается противоположная тенденция – демографы и психологи наоборот отодвигают рамки взросления. Так, например, если еще в XIX веке в 12 лет людей считали готовыми к ведению хозяйства и работе, то затем этот возраст отодвинули к 18 годам, в других странах – к 21 году. На данный момент многие специалисты отодвигают возраст взросления еще дальше – к 25 и даже к 30 годам. Молодежь взрослеет значительно позже, так как после окончания вузов у них, по сути, продолжается детство, считает Рощин.

«Поэтому предложение депутата все-таки безответственно», — подчеркнул он.

Напомним, с идеей снизить возраст брака с 18 до 16 лет выступил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов, объяснив это ростом случаев подростковой беременности. Однако глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что такое решение никак не отразится на демографии, и посоветовала Иванову изучить российские законы, согласно которым граждане до 18 лет – это дети. Она подчеркнула, что воспитать ребенка могут только полноценные, взрослые родители, и призвала депутата воздержаться от предложений, которые вызовут лишь логичные вопросы со стороны родительского сообщества.

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