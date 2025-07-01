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Врач раскрыл, кто более подвержен тахикардии — пожилые или молодые

Врач Соколов: тахикардии более подвержены активные и внешне здоровые люди
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Shutterstock

Тахикардия чаще всего затрагивает не пожилых людей, а молодых, активных и внешне здоровых. Учащенное сердцебиение может быть следствием хронического стресса, цифрового переутомления, а также проблем со сном. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

«Мы привыкли считать, что сердце ускоряется только от бега, кофе или влюбленности. Но бывают моменты, когда оно начинает учащенно биться без видимой причины: вы сидите на месте, а сердце будто спешит в неизвестность. Это может быть как безобидным эпизодом, вызванным перенапряжением, так и сигналом о скрытой патологии», — предупредил специалист.

Он призвал не игнорировать сигналы своего сердца, а анализировать их и своевременно обращаться за помощью к врачам.

Что касается профилактики тахикардии, — это не только отказ от вредных привычек или спорт. Это отдых, цифровая гигиена, качественный сон, управление эмоциями и бережное отношение к своему телу, отметил Соколов.

Недавно специалисты Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что ограничение времени приема пищи до восьми-десяти часов в день может принести облегчение при синдроме постуральной ортостатической тахикардии (POTS).

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