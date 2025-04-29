Россиян предупредили, когда головокружение говорит о патологии

Появление головокружения многие связывают с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы, например, с изменением артериального давления. Однако причины могут быть и другими, не связанными с сердцем, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог клиники «Медскан Hadassah» Елена Кислова.

«Появление головокружений не всегда указывает на болезнь. Голова может закружиться после долгого катания на карусели или других аттракционах. Кроме того, с головокружением люди часто сталкиваются после употребления алкоголя. Такие состояния являются вариантом нормы и не требуют лечения или специального внимания», — объяснила она.

Нередко головокружение оказывается симптомом, сопровождающим патологию. Это происходит достаточно часто: у 15-20% взрослых ежегодно. Особое внимание следует обратить на головокружение, если человек сталкивается не с единичным эпизодом, а с регулярно повторяющимися приступами.

«Одна из очень частых причин возникновения кратковременных приступов головокружения — это ДППГ (доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение). Болезнь возникает из-за смещения отложений кальция внутри вестибулярного анализатора — органа, отвечающего за поддержание равновесия. Среди симптомов: кратковременные приступы вращательных головокружений, которые возникают при изменении положения головы. Для лечения используется специальная гимнастика — так называемые репозиционные маневры, после выполнения которых голова перестает кружиться. Возвращение болезни может быть связано с нарушениями фосфорно-кальциевого обмена», — поясняет Кислова.

Другой распространенной причиной головокружения является ПППГ — персистирующее постуральное перцептивное головокружение, при котором у пациента развивается ощущение неустойчивости или невращательного головокружения. Диагноз ставится, если состояние присутствует 15 и более дней ежемесячно на протяжении более 3 месяцев.

Причин головокружений может быть сотни. Например, они нередко возникают во время менструаций, указывая на анемию или латентный железодефицит. Также часто встречается вестибулярная мигрень, при которой головокружение сопровождается симптомами мигрени — интенсивными головными болями.

«Среди других причин — болезнь Меньера и неврологические патологии. Исключать проблемы с сердцем тоже не следует, так как они нередко оказываются «виновниками» головокружений. На то, что голова кружится из-за сердечно-сосудистых патологий, может указывать факт появления симптома на фоне повышенного давления, при физической нагрузке и тахикардии — учащенном сердцебиении», — сказала она.

Головокружение — как с потерей сознания, так и без нее — повод для визита к врачу. Порой оно может быть симптомом инсульта, рассеянного склероза или опухоли мосто-мозжечкового угла в мозге. Важно знать, что приступ головокружения требует срочного обращения к врачу, если, помимо головокружения, появилась сильная головная боль, сложности с ориентацией в пространстве, ходьбой, речью, в глазах начало двоиться или зрение вовсе пропало. Эти симптомы говорят о серьезных проблемах и требуют немедленного оказания помощи.

«Не должны остаться без внимания и ситуации, когда головокружения возникают все чаще, а сами приступы становятся более длительными. В таких случаях консультация специалиста также необходима. Предварительного обследования перед посещением врача не требуется: все необходимое специалист назначит после беседы с пациентом, осмотра и проведения специальных тестов», — резюмировала она.

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