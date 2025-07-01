Не выходившего из квартиры 3 года мужчину нашли среди горы мусора и отходов

Не выходивший из квартиры три года индиец был найден среди горы мусора и отходов, пишет The Indian Express.

Социальные работники благотворительной организации Social and Evangelical Association for Love (SEAL) спасли 55-летнего бывшего программиста Анупа Кумара Наира, который годами находился в полной изоляции в своей квартире в Мумбаи. Мужчина был обнаружен в крайне неудовлетворительном состоянии — среди мусора, использованных упаковок с едой, сломанной мебели и нечистот.

Как сообщают СМИ, Наир страдал от глубокой депрессии и психологической травмы, связанной с утратой близких. После этого мужчина постепенно отдалился от общества и прекратил контакты даже с родственниками. Последние три года он выживал благодаря доставке еды через онлайн-приложения. У него также была диагностирована серьезная инфекция ноги, требующая немедленного лечения.

Сейчас Наир временно проживает в стенах благотворительной организации. По его словам, у него нет друзей, а плохое здоровье не позволяет ему искать новую работу.

«Мы неоднократно пытались помочь ему очистить квартиру. Также мы помогли перевести средства с банковского депозита его родителей на его личный счет», — рассказал сосед Наира.

Ранее женщина, одержимая сбором мусора, заполнила элитную квартиру за $5 млн вещами со свалки.