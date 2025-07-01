На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Не выходившего из квартиры 3 года мужчину нашли среди горы мусора и отходов

The Indian Express: индиец 3 года не выходил из квартиры, живя среди гор мусора
close
Shutterstock

Не выходивший из квартиры три года индиец был найден среди горы мусора и отходов, пишет The Indian Express.

Социальные работники благотворительной организации Social and Evangelical Association for Love (SEAL) спасли 55-летнего бывшего программиста Анупа Кумара Наира, который годами находился в полной изоляции в своей квартире в Мумбаи. Мужчина был обнаружен в крайне неудовлетворительном состоянии — среди мусора, использованных упаковок с едой, сломанной мебели и нечистот.

Как сообщают СМИ, Наир страдал от глубокой депрессии и психологической травмы, связанной с утратой близких. После этого мужчина постепенно отдалился от общества и прекратил контакты даже с родственниками. Последние три года он выживал благодаря доставке еды через онлайн-приложения. У него также была диагностирована серьезная инфекция ноги, требующая немедленного лечения.

Сейчас Наир временно проживает в стенах благотворительной организации. По его словам, у него нет друзей, а плохое здоровье не позволяет ему искать новую работу.

«Мы неоднократно пытались помочь ему очистить квартиру. Также мы помогли перевести средства с банковского депозита его родителей на его личный счет», — рассказал сосед Наира.

Ранее женщина, одержимая сбором мусора, заполнила элитную квартиру за $5 млн вещами со свалки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами