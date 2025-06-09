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Женщина, одержимая сбором мусора, заполнила элитную квартиру за $5 млн вещами со свалки

SCMP: в Китае женщина заполнила свою квартиру за $5 млн вещами с мусорки
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Douyin

Китаянка, одержимая сбором мусора, заполнила элитную квартиру вещами со свалки, что не нравится ее соседям, пишет South China Morning Post.

В Шанхае 60-летняя женщина, живущая одна в элитной квартире стоимостью около $5 млн, вызвала волну жалоб со стороны соседей из-за своей привычки. По словам жильцов, китаянка постоянно приносит домой с городских свалок буквально все, что попадается ей на глаза: от картона и пластиковых бутылок до пищевых отходов.

Сообщается, что женщина заполнила мусором не только свою квартиру площадью 157 квадратных метров, но и общие коридоры здания. Один из соседей по фамилии Ли рассказал, что ситуация вышла из-под контроля и превратилась в санитарную угрозу. В результате некоторые жильцы решили продать свои квартиры.

«В ее доме и в коридоре часто можно увидеть мух, комаров, тараканов и многоножек», — жалуется мужчина.

Пока неизвестно, предпринимали ли местные власти какие-либо действия для решения проблемы или оказывали ли психологическую помощь женщине.

Ранее мужчина в Китае поселил в квартире буйвола и стал звездой соцсетей.

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