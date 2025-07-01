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В российском регионе власти выдали цыганам трехкомнатную квартиру, чем разозлили местных

В тверской области семья цыган получила трехкомнатную квартиру — жители в ярости
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Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

В Тверской области ключи от трехкомнатной квартиры выдали семье цыган спустя семь лет в очереди. Местные жители, которые ждут дольше, — в ярости, сообщает местный Telegram-канал «Осторожно, Тверь».

«‎С 2018 года Ивановы стояли в очереди на улучшение жилищных условий. В начале 2025 года им выделили трехкомнатную квартиру площадью 72 квадратных метра в новом жилом комплексе на окраине Бологое», — сказано в посте.

Местные жители возмущены таким решением властей. Так, жена военнослужащего рассказала. что их семья находится в очереди уже семь лет, кто-то несколько лет ждет квартиру по программе переселения из аварийного жилья.

В марте этого года мэр Хабаровска Сергей Кравчук удалил из своего канала часть фотографий к посту об улучшении жилищных условий молодых семей, проживающих в городе. По информации издания «Царьград» , изначально в публикации от 4 марта на странице градоначальника о получении соцвыплат на приобретение квартиры было больше фотографий. В том числе с якобы мигрантами, которым Кравчук также вручал свидетельства о праве на выплаты.

Как утверждали журналисты из издания «Блокнот», через некоторое время после того, как снимки вызвали резонанс в соцсетях, градоначальник отредактировал пост и фотографии с мигрантами пропали.

До этого в Мытищах мать семерых детей задержали за мошенничество при получении квартиры.

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