Родителям объяснили, как оказать первую помощь ребенку при падении

Дети падают нередко, и далеко не всегда получают серьезные травмы, однако, если у ребенка появилась рвота, изменилось поведение, видна прозрачная жидкость в носу или ушах, наблюдаются судороги, синяки под глазами или асимметрия зрачков, необходимо срочно вызывать скорую помощь. Об этом в беседе с РИАМО предупредила старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

При этом родители должны соблюдать спокойствие, чтобы не напугать ребенка, подчеркнула она.

«Если ребенок упал, быстро, но внимательно осмотрите его на предмет видимых повреждений. Проверьте состояние сознания — ребенок должен реагировать на ваш голос и прикосновения. Осторожно ощупайте голову и тело, обращая внимание на припухлости или деформации», — посоветовала Морозова.

Она добавила, что до приезда скорой помощи ребенка лучше не двигать без крайней необходимости, особенно если есть подозрение на травму головы или спины. В случае тошноты, пострадавшего следует аккуратно повернуть набок, придерживая шею и голову. Кроме того, к ушибленному месту нужно приложить холод через ткань на несколько минут.

Врач-травматолог НИКИ детства Светлана Соколова до этого призвала родителей научить ребенка правильно падать с велосипеда.

По ее словам, для безопасного приземления нужно согнуть локти и колени, прижав локти к туловищу. Правильная группировка помогает избежать переломов конечностей. При этом нельзя тормозить ногами. Для остановки следует использовать только предусмотренный конструкцией тормоз, подчеркнула специалист.

Ранее родителям объяснили, что делать, если у ребенка частые переломы.