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Родителям объяснили, что делать, если у ребенка частые переломы

Врач Одинаева: если у ребенка частые переломы, важно сделать денситометрию

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Global Look Press

Частые переломы у ребенка могут быть вызваны не только активными играми и занятиями спортом, но и серьезными проблемами со здоровьем. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области. Специалисты рекомендуют обратиться к врачу, после чего может быть назначена денситометрия (оценка минеральной плотности костей).

«Это исследование рекомендуется проводить не только при частых переломах у детей, но и в профилактических целях», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Если в результате денситометрии будет выявлено снижение плотности костной ткани, врач назначит соответствующее лечение, которое может включать в себя изменение образа жизни, богатую кальцием диету, а также прием препаратов, рассказали в ведомстве.

Травматолог-ортопед, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев до этого объяснил, как избежать детских травм осенью. Специалист призвал приобретать ребенку удобную и нескользящую обувь.

Также он посоветовал познакомить ребенка с правилами дорожного движения и обучить его переходить дорогу только по пешеходному переходу. Непосредственно при падении дети должны уметь группироваться, прижимая подбородок к груди, добавил он.

Ранее врач объяснил, чем грозит несросшийся перелом.

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