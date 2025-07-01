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«Оглянитесь вокруг»: россиянам рассказали, как справиться с одиночеством

Психолог Колмановский: одиноким людям важно по-другому посмотреть на людей
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Depositphotos

Одиночество – это лишь следствие ряда проблем в отношениях человека с окружающими людьми. Часто оно запускает некоторые психосоматические заболевания, при этом важно не само одиночество, а причины, которые к нему привели, рассказал НСН психолог Александр Колмановский.

По словам специалиста, крайне редко одиночество – это признак самодостаточности человека, который счастлив сам по себе. Чаще всего к этому приводят проблемы в отношениях, претензии к людям и жизни, а также нежелание человека разбираться в своих чувствах. Чтобы справиться с одиночеством, важно посмотреть на окружающих другим взглядом, отметил Колмановский.

«Этим людям надо посмотреть на окружающих, не считаясь с накопленными очками в отношениях. Кого они могут поздравить самым радушным образом, не обращая внимания на то, что тот меня не поздравил? Кому они могут предложить посидеть с их ребенком или помочь найти врача? Когда человек вот так мысленно озирается вокруг, тогда не быстро, но постепенно он становится не таким одиноким», — отметил психолог.

Напомним, по данным ВОЗ, одиночество приводит к смерти около 100 человек по всему миру каждый час. В отчете организации подчеркивается, что один из шести человек в мире страдает от одиночества, что оказывает существенное влияние на здоровье и благополучие. Одиночество затрагивает людей всех возрастов, особенно молодежь и людей, живущих в странах с низким и средним уровнем дохода. От 17 до 21% людей в возрасте от 13 до 29 лет сообщили, что чувствуют себя одинокими, причем самые высокие показатели среди подростков.

Ранее ученые опровергли распространенный стереотип об одиночестве.

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