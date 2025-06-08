Психолог объяснила, как определить у себя синдром хронической тревоги

Синдром хронической тревоги, также известный как генерализованное тревожное расстройство, — это состояние, при котором человек постоянно испытывает внутреннее беспокойство или страх, даже если объективных причин для этого нет. Постоянное напряжение может серьезно влиять на качество жизни: снижать продуктивность, портить отношения с близкими и вызывать проблемы со здоровьем. О том, как распознать синдром хронической тревоги, «Газете.Ru» рассказала Кристина Егиазарова — основатель IT-компании «Исходный код», психолог и общественный деятель.

Современный ритм жизни с установками «успеха» и «достижений» часто становится почвой для хронического беспокойства. Постоянное давление, сравнение с другими и завышенные ожидания от себя приводят к тому, что человек буквально перестает отдыхать — и физически, и психологически.

«Особенно остро эта проблема проявляется у миллениалов — поколения, выросшего в эпоху стремительных перемен. Их детство пришлось на 90-е и 2000-е: финансовые кризисы, разводы родителей, социальная нестабильность. Безопасность не воспринималась как норма, а тревога стала привычным фоном жизни», — объяснила она.

Дополнительным фактором является информационная перегрузка: первое поколение, у которого с детства интернет и бесконечный поток новостей, сравнения, тревожные тренды. Мозг не успевает переваривать, и человек оказывается в состоянии «бесконечного реагирования». Давление успеха, установка «все и сразу» — карьера, семья, счастье — только усиливают внутреннюю гонку. Даже отдых превращается в повод для тревожного вопроса: «А вдруг я теряю время?»

Эксперт перечислила признаки, на которые стоит обратить внимание.

«Постоянное напряжение и ощущение, что «что-то пойдет не так». Сложности с концентрацией: мысли скачут, а ум устает. Нарушения сна: трудности с засыпанием или беспокойные сны. Раздражительность, частые конфликты с близкими. Физические проявления: учащенное сердцебиение, «комок в горле», мышечное напряжение», — рассказала психолог.

Первое, что нужно сделать, — признать проблему: «Я тревожусь — и это нормально». Когда тревога видна, она уже теряет часть своей власти.

Необходимо снизить количество входящей информации. Очистите ленты от токсичных сравнений, ограничьте новости, отложите телефон хотя бы на 30 минут после пробуждения.

Найдите «тихий час» в день без стимуляции: прогулка без наушников, молчание, осознанная еда. Это помогает нервной системе «перезагрузиться».

Заведите «дневник тревоги». Записывайте: «Чего я боюсь?», «Что может пойти не так?» и рядом — «Что я могу сделать?», «А если все получится?»

Создайте ритуалы стабильности — одинаковые утренние и вечерние действия. Мозг цепляется за повторяемость, и хаоса становится меньше.

Используйте тело как союзника, а не источник страха: прогулки, плавание, дыхательные практики, физический контакт с землей.

Учитесь ставить «достаточно» вместо «идеально». Не все в жизни — KPI. «Сделано» лучше, чем «вечное обдумывание».

Откладывайте не действия, а мысли. Попробуйте технику: «Я вернусь к этой мысли в 17:00», чтобы тревога не управляла днем.

Создайте «пространство ресурса»: плейлист, уголок дома, запах, книга. Место, где тревога не доминирует. Не оставайтесь в изоляции. Тревога усиливается, когда человек остается один на один со своими мыслями. Разговор с другом или специалистом помогает вернуться в реальность.

«Каждый человек время от времени испытывает беспокойство. Но если оно становится привычным фоном жизни, лучше обратиться к специалисту. Психотерапевт может предложить проверенные методы — например, когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), которая помогает «перепрошить» автоматические реакции и научиться по-новому взаимодействовать с тревогой», — рассказала она.

И главное — не вините себя. Тревога — это не слабость и не «каприз». Это важный сигнал тела и психики о том, что ресурсы на исходе. Первый и самый важный шаг — признать, что тяжело, и дать себе право искать поддержку: у специалиста, у близких или в собственных практиках, которые возвращают устойчивость.

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