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«Воспаление и боль»: ученый рассказал, как защититься от токсичных медуз в море

Ихтиолог Касумян: токсичные виды медуз водятся на экзотических курортах
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Unsplash

Медузы в большом количестве водятся даже в Черном море, однако самые токсичные их виды встречаются на экзотических курортах. Если купающегося ужалит такая медуза, нужно срочно обращаться к врачу, чтобы исключить вероятность аллергической реакции и тяжелых последствия для здоровья, предупредил в беседе с НСН завкафедрой ихтиологии биологического факультета МГУ им.Ломоносова Александр Касумян.

Когда медуза жалит человека, он мгновенно чувствует жжение, по ощущению это схоже с ударом крапивой, отметил ученый. Держится эта боль достаточно долго – до нескольких дней. Снять ее можно, если убрать воспаление с помощью лайма или лимона, однако лучше все-таки не заниматься самолечением, а обратиться в больницу, считает специалист. Главной опасностью медуз он назвал тот факт, что их практически невозможно разглядеть в воде.

«Медузы бывают самые разные, они обычно небольшие по размеру. Во Вьетнаме диаметр примерно пять сантиметров, но очень длинные нити у медуз. Там содержатся клетки, которые при соприкосновении выстреливают нить, на конце которой находится, грубо говоря, флакончик с сильным действующим веществом», — пояснил Касумян.

Если плывущий человек натолкнется сразу на стаю медуз, то они могут нанести его здоровью значительный вред, вызвав сильную аллергическую реакцию, заключил он.

Напомним, до этого во Вьетнаме россиянин едва не лишился зрения, встретившись с самой опасной в мире медузой. Мужчина после ныряния в море почувствовал жжение в глазах, но не придал этому значения, но к вечеру на его лице появились полоски, а вокруг глаз — красные пятна. Наутро лицо россиянина так отекло, что он поехал в местную больницу, где ему сообщили о том, что жжение и щипание глаз было не из-за воды, а от встречи с медузой португальский кораблик. Врачи прописали мужчине препараты, которые подействовали только через восемь часов после приема.

Ранее мужчина оказался в реанимации после встречи с медузой.

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