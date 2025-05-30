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Общество
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Россиянин едва не остался без глаз после встречи с самой опасной в мире медузой

Во Вьетнаме самая ядовитая в мире медуза сожгла веки россиянину
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Telegram-канал «SHOT»

Во Вьетнаме россиянин едва не лишился зрения, встретившись с самой опасной в мире медузой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказала жена пострадавшего, все произошло во время отдыха в курортном городе Нячанг. Ее супруг нырял, и, по его словам, в одно из таких погружений почувствовал жжение глаз. Поначалу он не придал этому значения, списав на реакцию слизистой на воду.

К вечеру на лице ныряльщика появились полоски, а вокруг глаз — красные пятна. На утро лицо россиянина так отекло, что он поехал в местную больницу. Там ему сообщили о том, что жжение и щипание глаз было не из-за воды, а от встречи с медузой португальский кораблик. Врачи прописали мужчине препараты, которые подействовали только через восемь часов после приема.

Сейчас с пострадавшим все хорошо. Собеседница издания уверена, что ее супруг не лишился глаз только потому, что нырял с закрытыми глазами.

Ранее в Кемерово врачи спасли мальчика после последствий встречи с медузой в Таиланде.

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