Леопард напал на полуторагодовалого малыша

В индийском округе Бижнор (штат Уттар-Прадеш) полуторагодовалый мальчик по имени Маянк погиб от когтей леопарда. Об этом сообщила газета The Times of India.

По информации инспектора лесного хозяйства Махеша Готамa, ребенок играл недалеко от дороги Кохарпур-Бадахшахпур, пока его отец Раджкумар Сингх косил траву неподалеку. Леопард неожиданно выскочил из зарослей сахарного тростника и напал на малыша. Подбежавшие на крики жители отогнали зверя, но спасти мальчика не удалось.

Тело ребенка доставили в окружную больницу для вскрытия. Как уточнил Готам, полиция и лесной департамент начали процессуальную проверку, а местным фермерам настоятельно рекомендовали не брать детей в поля.

Этот случай вызвал волну паники среди местного населения. Жители утверждают, что за последние два с половиной года леопарды съели здесь более 30 человек и покалечили многих других. Например, в мае 45-летняя Самина из деревни Сабдалпур-Тели в районе Чандпур погибла от лап хищника, когда собирала урожай.

По оценкам чиновников, в округе Бижнор, особенно в обширных полях сахарного тростника, обитают свыше 500 леопардов. Заместитель начальника лесного департамента округа Гьян Сингх пояснил, что ландшафт Бижнора очень привлекателен для леопардов. По его словам, эти обычно осторожные животные становятся агрессивными, когда люди вторгаются на их территорию во время полевых работ. Сингх призвал фермеров сократить посевы сахарного тростника в пользу риса, пшеницы, бобовых или овощей, а также работать группами и соблюдать меры предосторожности.

С началом сезона муссонов лесной департамент распространил предупреждение для жителей о повышенном риске выхода леопардов к поселениям. Представитель ведомства пояснил, что сильные дожди затапливают естественную среду обитания хищников, вынуждая их искать убежища возле людей, и добавил, что в приграничных с лесом деревнях проводятся разъяснительные кампании.

Ранее лев съел пятилетнего ребенка, игравшего возле леса.