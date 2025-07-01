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Врач назвала признаки развития болезней печени

Врач Дендукури: тошнота может говорить о перегрузке печени
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Постоянная тошнота и потеря аппетита могут сигнализировать о перегрузке печени. Об этом рассказала гастроэнтеролог и гепатолог Кавья Дендукури, передает Pravda.Ru.

По ее словам, рост живота, особенно в области пупка, иногда является следствием начала жирового гепатоза. Если печень не справляется с переработкой пищи, у пациентов могут появляться чувство тяжести и вздутие. Помимо этого, о проблемах с органам говорят усталость и вялость без причины, а также изменение цвета кожи и глаз. Последний симптом может быть связан с накоплением билирубина.

«При первых симптомах важно не заниматься самолечением и сдать печеночные пробы. Особенно если в анамнезе — жирная пища, алкоголь, лишний вес или прием сильных лекарств», — добавили в сообщении.

Ученые из Медицинского колледжа Корейского университета в Сеуле до этого выявили, что у пожилых людей с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) повышен риск внезапной нейросенсорной тугоухости. НАЖБП — это хроническое заболевание, при котором клетки печени накапливают жир, увеличиваются в размерах и теряют функциональность. Болезнь может приводить к гепатиту, фиброзу и ухудшению работы печени.

Ранее ученые нашли механизм, ускоряющий рубцевание печени.

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