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Ожирение печени может привести к внезапной потере слуха, выяснили ученые

LIO: жировая болезнь печени повышает риск внезапной потери слуха
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vims.ac.in

Ученые из Медицинского колледжа Корейского университета в Сеуле выявили, что у пожилых людей с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) повышен риск внезапной нейросенсорной тугоухости. Результаты исследования опубликованы в журнале Laryngoscope: Investigative Otolaryngology (LIO).

В исследовании использовались данные Корейской национальной службы медицинского страхования. В нем участвовали 189 623 человека в возрасте от 65 лет без признаков нарушений слуха. Все участники были разделены на две группы — с НАЖБП и без нее. НАЖБП — это хроническое заболевание, при котором клетки печени накапливают жир, увеличиваются в размерах и теряют функциональность. Болезнь может приводить к гепатиту, фиброзу и ухудшению работы печени.

Исследователи проследили, как часто у участников развивались два типа нарушений слуха: нейросенсорная тугоухость и болезнь Меньера.

Нейросенсорная тугоухость возникает при повреждении внутреннего уха, слухового нерва или участков мозга, отвечающих за восприятие звука. Она может привести к внезапной или прогрессирующей потере слуха. Болезнь Меньера связанна с накоплением жидкости (эндолимфы) и повышением давления в ушном лабиринте. Для нее характерны приступы головокружения, шум в ушах и постепенное развитие глухоты.

В течение девяти лет наблюдений у пожилых с НАЖБП было зафиксировано 3803 случая нейросенсорной тугоухости. У этих участников также чаще наблюдались признаки метаболических нарушений: лишний вес, повышенное артериальное давление и большая окружность талии.

По словам ученых, точные причины связи между жировой болезнью печени и потерей слуха пока не установлены. Однако после коррекции на сопутствующие факторы исследование показало: НАЖБП повышает риск развития нейросенсорной тугоухости на 5-6%.

Ранее был найден способ снизить количество неудач при пересадке печени.

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