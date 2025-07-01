Врач назвала исследования, которые помогут выявить онкологические болезни

Тесты на онкомаркеры не всегда помогают диагностировать развитие онкологических заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказала врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии Медицинского радиологического научного центра им. А. Ф. Цыба Екатерина Архипова.

«Единственным высокоинформативным маркером является простатспецифический антиген. Его исследуют у мужчин в возрасте 45, а после проверяют каждые пять лет. При отклонениях пациента обследуют с помощью рентгена и инструментальных методов, и только после этого могут диагностировать рак простаты», — уточнила врач.

Особенно тщательно следить за здоровьем важно тем, чьи родственники имели такие патологии. Чтобы выявить наличие онкологического процесса, она посоветовала пройти диспансеризацию. В частности, Архипова посоветовала сдать анализ кала на скрытую кровь, выполнить УЗИ, маммографию и колоноскопию.

Специалисты из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга до этого установили, что мутации в генах BRCA1 или BRCA2 повышают риск редкой лимфомы у женщин, перенесших удаление молочных желез и установку текстурированных (шероховатых) грудных имплантов.

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