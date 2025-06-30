Названо условие, при котором грудные импланты повышают риск развития рака

Мутации в генах BRCA1 или BRCA2 повышают риск редкой лимфомы у женщин, перенесших удаление молочных желез и установку текстурированных (шероховатых) грудных имплатов. К такому выводу пришли специалисты из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood Advances (BAdv).

В исследовании приняли участие более трех тысяч пациенток, ранее перенесших рак молочной железы. Из них 520 женщин дополнительно прошли генетическое тестирование на носительство мутаций BRCA.

Выяснилось, что при наличии вариантов генов BRCA1 или BRCA2 у женщин в 16 раз повышался риск развития ассоциированной с грудными имплантатами анапластической крупноклеточной лимфомы (BIA-ALCL). При этом такие факторы, как тип наполнителя импланта (силиконовый или солевой), возраст на момент операции или проведение химиотерапии, статистически значимого влияния на риск заболевания не оказывали.

BIA-ALCL — это редкая злокачественная опухоль Т-лимфоцитов, развивающаяся в капсульной ткани вокруг импланта, Как правило, она развивается через семь — десять лет после хирургического вмешательства. Клинически эта форма лимфомы проявляется отеком или появлением опухоли в области груди.

Мутации BRCA уже хорошо изучены как фактор высокого риска развития рака молочной железы и яичников, однако новое исследование расширяет спектр онкологических заболеваний, с которыми может быть связан этом генетический фактор.

По словам ученых, текстурированные имплантаты были запрещены в США и Европе в 2019 по причине ранее выявленной связи с BIA-ALCL. Однако многие женщины по-прежнему продолжают жить с ними, поскольку замена импланта после удаления молочной железы, как правило, осуществляется лишь через 10-15 лет.

Ранее был найден способ предсказать рецидив рака груди за пять лет до начала.