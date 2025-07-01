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Эксперт оценил идею создания биометрической базы мошенников

Киберэксперт Бедеров: биометрическая база мошенников поможет россиянам
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Depositphotos

Создание биометрической базы мошенников станет важным элементом комплекса мер против преступников, которые планируется запустить с января будущего года. Как минимум, такой шаг поможет эффективнее идентифицировать злоумышленников, а привлечение к этой работе МВД, Минфицифры, Роскомнадзора и ЦБ позволит скоординировать сбор и применение данных, объяснил RT директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Реакцию на угрозы после получения данных ускорит применение искусственного интеллекта (ИИ) – с его помощью можно будет блокировать звонки мошенников и ускорять меры телеком-операторов, считает специалист. Но для борьбы с международной преступностью этих мер не хватит, отметил он.

«Профилирование и распознавание голосов мошенников поможет блокировать их звонки, а также устанавливать личность. Но это не поможет в привлечении к ответственности лиц, ведущих такую деятельность из-за границы», — пояснил Бедеров, добавив, что также остается неясным, как работа будет вестись с голосами, сгенерированными ИИ.

При этом сегодня большая часть мошеннических атак в интернете не оставляет биометрии, а сетевая инфраструктура создается на территории РФ – это хостинги, доменные имена, банковские карты, аккаунты в соцсетях и прочее. На этом фоне создание централизованной системы криминалистического учёта и идентификации в интернете – жизненно необходимо, заключил эксперт.

Напомним, проработать создание базы биометрических данных лиц, занимающихся мошенничеством, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры, МВД, Роскомнадзору и ЦБ. Они должны выработать единый подход к использованию банками информации от операторов связи – предполагаетсЯ, что это поможет защитить граждан от преступников.

Ранее мошенники разработали новую схему обмана россиян.

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