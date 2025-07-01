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Мошенники разработали новую схему обмана россиян

РИАН: аферисты обманывают россиян с помощью фильмов на онлайн-платформах
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Shutterstock

Мошенники обманывают россиян с помощью фильмов на онлайн-платформах, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию F6.

Отмечается, что злоумышленники предлагают своей жертве совместно посмотреть фильм на специальной интернет-платформе и присылают для подключения поддельную ссылку, за что требуется оплатить подписку.

«Используя эту схему, одна из скам-групп с начала 2025 года обманула более 40 российских пользователей, у них похитили 343 тысячи рублей», — сообщили в компании F6.

Мошенники под видом привлекательной девушки размещают анкету в соцсетях, на сайте знакомств или в специальном Telegram-боте. Иногда для этого используются взломанные аккаунты реальных пользователей.

При знакомстве с потенциальной жертвой «девушка» предлагает перед первым свиданием узнать друг друга получше, посмотрев фильм в специальном приложении, и присылает фишинговую ссылку. При переходе по ней жертве поступает предложение оплатить подписку, после чего он вводит реквизиты своей банковской карты.

До этого в Москве мошенники похитили у 16-летней абитуриентки Российской академии имени Гнесиных 300 тысяч рублей.

Ранее российская пенсионерка потеряла более 10 миллионов, отдав деньги пожилым курьерам.

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